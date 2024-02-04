Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Merkez Bankası'nın yeni başkanından ilk açıklama
Hafize Gaye Erkan'dan sonra yerine atanan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan göreve geldikten sonraki ilk açıklamasını yaptı. Açıklamasında parasal sıkılığı korumakta kararlı olduğunu belirtti.

Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınmasının ardından yerine atanan Dr. Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Merkez Bankasının temel amacının fiyat istikrarı olduğunu belirten Karahan, ekibi ile dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Belirlenen hedeflere ulaşana kadar parasal sıkılaşma politikasına devam edeceğini belirten Karahan, fiyatlanma davranışlarını da yakından izlediklerinin altını çizdi.

Karahan’ın ilk açıklaması şu şekilde: “Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz”

İLK TOPLANTI 8 ŞUBAT’TA

Merkez Bankasından yapılan açıklamada Dr. Karahan’ın ilk bilgilendirme toplantısını 8 Şubat tarihinde saat 10.30’da yapacağı belirtildi.

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