Merkezi iktidarın provası yerel yönetimde yapılır

Erken ya da zamanında yapılacak bir genel seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu alması ancak kazandığı yeni belediyelerde başarılı olmalarıyla mümkün olabilir.

Peki, bu başarı nasıl yakalanır?

Birkaç madde halinde sıralamakta yarar var:

1-Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın geçen dönem izledikleri sosyal belediyeciliğin geri dönüşü son derece olumlu oldu.

Yeni başkanlar bunu örnek alıp kentlerindeki yardıma muhtaç olanlara, yoksullara, öğrencilere belediye imkânlarını cömertçe sunmalıdır.

2-Ak Parti’nin belediye başkanlıklarını kaybettiği yerlerin önemli bir kısmında ihalelerin usulüne uygun yapılmadığı eş-dost-ahbap-çavuşun kayırıldığı iddiaları had safhadaydı.

Başkanlık koltuğunun yeni sahipleri tüm ihaleleri şeffaf yapmalı, dedikodunun kırıntısına bile fırsat vermemelidir.

Belediye bütçesinden nereye hangi paraların harcandığı da sık sık kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

3-Düzensiz yapılaşma, yeşil alanların artırılamayışı bir yana yer yer azalışı Ak Partili başkanlardan devralınan sorunlu miraslardan bir diğeri. CHP’nin çiçeği burnunda başkanları mutlaka yeni parklar, bahçeler yeşil alanlar oluşturmalı, yönettikleri kentlerde bir ağacın bile kesilmesine göz yummamalıdır.

4-Birçok kentte ulaşım önemli bir sorun haline geldi.

Metro hatları kurulması uzun vadeli olduğu gibi çoğu belediyenin altından kalkamayacağı kadar büyük yatırımları gerektiriyor. Ayrıca merkezî yönetimle iş birliğini zorunlu kılıyor.

Bu nedenlerle metro yerine yeni yollar açılarak ve otobüs, metrobüs, tramvay yatırımlarıyla trafiğin rahatlatılması düşünülmelidir.

5-Yeni başkanlar kentlerin can alıcı bir diğer önemli sorununun sokak hayvanları olduğunu unutmamalıdır.

Tek bir sokak hayvanına zarar vermeden soruna çözüm getirmek vicdani olduğu gibi başarılı bir belediyeciliğin de olmazsa olmaz koşuludur.

Sokak köpeklerinin toplanarak kent dışında kurulacak büyük çiftliklere götürülmesi, kısırlaştırılması ve doğadan kopmadan mutlu şekilde yaşamalarının sağlanması kentlerde yaşayan milyonlarca insanın samimi dileğidir.

Sokak kedileri için de benzer bir yol izlenebilir.

6- Yeni belediye başkanlarından ayrıca seçim kampanyaları boyunca “hak, hukuk, adalet” diye bağıranların mesajlarını unutmamaları, liyakati göz önünde tutmaları, yargı kararlarına saygı göstermeleri, kentlerindeki işyerlerinde iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda titiz davranmaları, vatandaşa hizmet götürürken sadece faydayı değil estetiği de göz önünde tutmaları beklenir.

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Son söz olarak girişteki cümlemizi tekrarlayalım:

Erken ya da zamanında yapılacak bir genel seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu alması ancak kazandığı yeni belediyelerde başarılı olmalarıyla mümkün olabilir.