Vahap Seçer'den kendisini hedef alan MHP'li vekile çok sert yanıt

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin mutlu. Çekemeyenler çatlasın. Mersin huzurlu. Daha da huzurlu olacak” dedi. CHP’li belediyelere karşı karalama kampanyası yürüten MHP’li milletvekillerini “kifayetsiz muhterisler” diye niteleyen Seçer, “Mersinliler sizi niye Ankara’ya gönderdi? Yiyin, için, yatın yalakalık yapın diye mi? Söyleyecek lafları yok. Mersin’i karıştıralım. At iftirayı, kur tuzağı, Ankara siyasetçileri, yerel işbirlikçiler hep beraber karalama kampanyası. Hiçbir sancım yok. Karnım ağrımıyor. Neden biliyor musunuz? Çiğ yemedim de ondan. Çiğ yiyenler düşünsün” ifadelerini kullandı. Seçer, önümüzdeki seçimlerde milletin mutlaka bir “ince ayar” yapacağına inandığını da söyledi ve “. Türkiye Cumhuriyeti, bizim dönemimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönecektir, bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Dikenliyol katlı kavşağı törenle açıldı. Kavşaktan ilk geçiş sürüşünü belediyeye ait bir araçla yapan Başkan Vahap Seçer, “Güzel bir hizmet. Trafik sorununa katkı yapacak bir çalışma. Çok da gözümüzde büyütmeyelim. Daha Mersin’e neler yapacağız neler? Metro da olacak, yeni bulvarlar da olacak, parklar da olacak” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 18. Cadde ile Okan Merzeci Bulvarının kesiştiği noktada, kuzey-güney aksında yaptığı Dikenliyol kavşağı hizmete açıldı.

Kavşağın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Milletvekili Alpay Antmen, CHP PM üyesi Emre Yılmaz ve CHP İl Başkanı Adil Aktay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

62 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Açılış töreninde kavşak projesi hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Suat Bağrıaçık, “Bir gidiş bir geliş olarak projelendirdiğimiz Dikenliyol geçidimiz iki taraftan U dönüşlerle güçlendirilmiş ve rahatlatılmıştır. Kuzey tarafında eğimimiz bu nedenle askıya aldığımız haklardan dolayı kuzey tarafta yüzde 9, güney tarafta yüzde 5’lik bir eğimli yapımız var. Geç saatlere kadar çalıştık, o yüzden rahatsızlık verdiysek özür diliyoruz. Sözleşme maliyetimiz 21 milyon inşaat endeksi olarak alıyoruz 62 milyon 300 bin liralık da bir yatırım yaptık” dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLARA ÖVGÜ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de açılışta yaptığı konuşmaya, “Sadece Mersin’de değil, 31 Mart’ta görev alan belediye başkanlarımız tüm Türkiye’de harikalar yaratıyor. Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öyle gösterişli işleri sevmiyoruz. Bakın dördüncü kavşağı açıyoruz. Arkadaşlar dedi ki açılış yapalım vatandaşlara duyuralım. Yoksa inşaat bitti, trafiğe açalım. Benim anlayışım bu. Gösterişle halkı kandıramazsınız. Yalanla, riyayla halkı kandıramazsınız. Halk bize inanıyor. Halk bizi seviyor. Çünkü bizim konuşmalarımızda yalan, riya yok” dedi

“EN BÜYÜK PROJEMİZ KARDEŞLİK”

Katlı kavşağın önemli bir hizmet olduğuna değinen Seçer, “Güzel bir hizmet. Trafik sorununa katkı yapacak bir çalışma. Çok da gözümüzde büyütmeyelim. Daha Mersin’e neler yapacağız neler? Metro da olacak, yeni bulvarlar da olacak, parklar da olacak. Mersin şahlanacak. Ama çok kısa sürede en büyük eserimizi, mega projemizi hayata geçirdik. Nedir o? Mersin barış kenti, kardeşlik kenti, saygı, sevgi kenti oldu. Bundan daha büyük mega proje mi olur? Sevgi saygı olmazsa paranın ne kıymeti var? Yaptığınız yolun ne kıymeti var? Sarayın ne kıymeti var? İnsanlar kendini iyi hissetmiyorsa, kötü hissediyorsa, bir siyasetçi olarak yaptığınız hiçbir işin kıymeti harbiyesi yok” ifadelerini kullandı.

“MERSİNLİLER SİZİ ANKARA’YE NİYE GÖNDERDİ? YALAKALIK YAPIN DİYE Mİ?”

Başkan Seçer konuşmasında, isim vermeden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un, belediyeyi ve şahsını hedef alan açıklamalarını da değerlendirdi. Seçer şunları söyledi:

“Mersin mutlu. Çekemeyenler çatlasın. Mersin huzurlu. Daha da huzurlu olacak. Onlar, o kifayetsiz muhterisler istediği kadar bu kentin huzurunu kaçırmaya çalışsınlar. Adamın işi gücü yok. Tesadüfen yazmışlar, git Ankara’ya Mersin’i temsil et. Adam işi gücü bırakmış Mersin’e hizmet eden belediye başkanlarına kafayı takmış. Ya sen maaş alıyorsun. Kucak dolusu maaş alıyorsun. Her türlü devlet imkanından yararlanıyorsun. Mersinliler sizi niye Ankara’ya gönderdi. Yiyin, için, yalakalık yapın diye mi? Ne oldu bu havalimanı diye bu milletvekillerinden bir laf duydunuz mu? Sahil yolu ne oldu diye sorduklarını duydunuz mu bu siyasetçilerin. Söyleyecek lafları yok. Mersin’i karıştıralım. At iftirayı, kur tuzağı, Ankara siyasetçileri, yerel işbirlikçiler hep beraber karalama kampanyası. Buna inanıyor musunuz? Hiçbir sancım yok. Karnım ağrımıyor. Neden biliyor musunuz? Çiğ yemedim de ondan. Çiğ yiyenler düşünsün.”

“TÜRKİYE FABRİKALAR AYARLARINA DÖNECEK”

Geçtiğimiz günlerde Mersin’e gelerek kavşak açılışı yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun, kentin belediye başkanını davet etmemesini eleştiren Seçer, “Bakan herkesin bakanıdır. Ama şimdiki bakanlar atama olduğu için ya bunları bilmiyor ya da böyle talimat alıyorlar. 6 ay sonra bu iklim değişecek. Artık Türkiye farklı bir anlayışa dönecek. Nasıl ki Mersin’de huzur var, kardeşlik var. Bu anlayış tüm Türkiye’ye yayılacak. Ben vatandaşıma inanıyorum. Vatandaşımın ferasetine inanıyorum. Bugüne kadar siyasette çok ince ayarlar vermiştir milletim. Der ki mahkeme kadıya mülk değil. Yeni görevlendireceğimiz kişiler gelsin diyecektir. O zaman Ulaştırma Bakanına telefon açar sorunları anlatırız. Her kişiden birinin oyunu olarak seçilmiş, 2 milyonluk kentin belediye başkanına saygı duyan, demokrasiyi içine sindirmiş insanları bakan yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti, bizim dönemimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönecektir, bundan şüpheniz olmasın” dedi.