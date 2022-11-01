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  • Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Devlet Bahçeli'ye cevap. Sosyal medya hesabından paylaştı

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Devlet Bahçeli'ye cevap. Sosyal medya hesabından paylaştı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Seçer'i 'silah' eleştirileri gerekçesiyle hedef almış, "Sayın Belediye Başkanı hasbelkader seçildin ama hasbelkader Akdeniz'e dökülmeyeceksin. Biz kahramanlık türküleri söyleyeceğiz, saklanacak delik bile bulamayacaksınız" demişti. Vahap Seçer sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 23:53
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Vahap Seçer sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Devlet Bahçeli'ye cevap. Sosyal medya hesabından paylaştı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndaki konuşmasının bir bölümü ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, "Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim" ifadelerini kullandı.

"CEVABIMI SANDIKTA VERECEĞİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'ye yanıt veren Seçer, "Bugün Sn.Devlet Bahçeli şahsıma yönelik hakaret, tehdit ve ithamlarda bulundu. Belediye başkanı olarak bir partinin genel başkanına aynı üslupla cevap vermem siyasi ahlakıma sığmaz. Cevabımı Mersin’e hizmetlerimle ve halkımızın desteğiyle sandıkta vereceğim. Milletimizin takdirine" ifadelerini kullandı.

SEÇER NE DEMİŞTİ?

Başkan Seçer, Cumhuriyet Bayramındaki konuşmasında şunları söylemişti:

Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk'ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüz yıl vizyonu tank, top, İha, siha, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri... Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil.

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