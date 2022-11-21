Mersin'de indirimli su tartışması çıktı: Onlar ha bire bindirince biz de kalıyoruz böyle

Birgün'den Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı grubu ile CHP grubu arasında “su zammı” tartışması vardı.

Cumhur İttifakı adına söz alan Mehmet Topkara, su fiyatlarının enflasyon nedeniyle yüzde 100 oranında arttığını, MESKİ’nin önerdiği fiyat artışı teklifinin de yüzde 25 ek zam anlamına geleceğini söyledi.

“ZONGULDAK BELEDİYESİ GİBİ YAPMIYORUZ”

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, “Gönül ister ki vatandaşa daha ucuz su verelim” dedi.

Enflasyon kaynaklı artışın yüzde 100 olmadığını, yüzde 66 oranında olduğunu ifade eden Seçer, yüksek maliyetleri 2022 yılında vatandaşa yansıtmadıklarını kaydetti.

Seçer, 1 yıllık süre içinde akaryakıt giderlerinin yüzde 300, elektrik giderinin yüzde 424, zorunlu giderlerin ise yüzde 196 oranında arttığına dikkat çekti.

Seçer, bu şartlar nedeniyle AKP’li Zonguldak Belediyesi'nin suya yüzde 196 oranında zam yaptığını işaret ederek, “Biz çok yüksek bir artış önermedik” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET İNDİRSİN BİZ DE İNDİRELİM”

Cumhur İttifakı üyelerinin “Suda indirim istiyoruz” şeklindeki sözleri üzerine Seçer, “Siz bize yaptığınız çağrıyı hükümete yapın. Elektrikte yapın, akaryakıtta yapın. Demir aksamında yapın, çimentoda yapın. Onlar indirim yapsın biz aynı anda indirim yapalım. Onlar indirsin biz indirelim. Ama onlar bindirince biz kalıyoruz böyle. Zaten vatandaşı düşünüyoruz. Misli misli zamla gelmiyoruz ki. Ama elektrik idaresi öyle düşünmüyor, yapıyor zammı. Aslında hepimiz birbirimizi çok iyi anladık. Vatandaşa karşı olan hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Benim de kurumu ayakta tutmak için gayret sarf ettiğimi görmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada, MESKİ’nin su ücretlerini 0-15 metreküp kademede 17.20 TL’ye çıkaracak teklifi Cumhur İttifakı üyelerince reddedildi.