Mersin Devlet ve Opera Balesi ''Damdaki Kemancı'' müzikalinin prömiyerini yaptı

Editör: Barış Atakan

Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Damdaki Kemancı" müzikalinin rejisörlüğünü Volkan Severcan, orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen, koro şefliğini Anıl Aydın yaparken, danslar Serbülent Biçer ile Özgür Adam İnanç tarafından hazırlandı.

Müzikalin dekor tasarımını Hatice Kaptı, kostüm tasarımını Özlem Topuz, ışık tasarımını Tarı Deniz ve video-projeksiyonunu Sinan Özdemir üstlendi.

Programda, MDOB orkestrası da sahne aldı. Yaklaşık üç saat süren müzikal, sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Damdaki Kemancı müzikalinin ikinci gösterimi 4 Nisan'da yapılacak.