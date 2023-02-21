Mersin Gülnar’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mersin İli, Gülnar İlçesi, AKDENİZ Mahallesi, Gilindirece Caddesi Mevkii, 292 Ada, 3 Parsel, de bulunan satışa konu taşınmaz üzerinde yapı, seyrek vaziyette muhtelif meyve ağaçları bulunan arsadır. Parsel ilçe merkezine, adliye sarayı ve hükümet konağına yakın mesafededir. İlçe merkezine kuş uçuşu 1.500 metre, Gülnar -Aydıncık yoluna kuş uçuşu 70 metredir ve yola cephelidir. Parsel orta derin, toprak profilli, killi-tınlı, organik madde bakımından orta düzeyde, kısmen kireçli Akdeniz toprakları yapısındadır. Yaklaşık %1-2 eğimdedir, taşınmaz taban suyu problemleri bulunmayan bir arsadır. Taşınmazın toprak geçirgenliği iyi olup drenaj sorunu yoktur.

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