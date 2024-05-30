Mersin hata yapmadı avantajı kaptı

Kaynak: AA
Mersin hata yapmadı avantajı kaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuk ettiği Sigortam.net'i mağlup etti, final serisinde 2-1 öne geçti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, evinde Sigortam.net'i 85-64 yendi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-12 önde geçen Mersin ekibi, ilk yarıyı da 40-33 üstün tamamladı.

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Üçüncü çeyrekte savunmada ve hücumda kontrolü bırakmayan ev sahibi ekip, bu periyodu 61-51'le kapattı. Son periyotta rakibi karşısında üstünlüğü bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, rakibini 85-64 yenerek seride 2-1 öne geçti.

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Karşılaşmanın sonunda Sigortam.net teknik kadrosu, Mersin ekibi basketbolcularına ve sahada yaşananlara tepki gösterdi. Gerginliğe dönüşen olayda konuk ekibin heyeti ile sahaya girenler arasında arbede yaşandı.

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Bu sırada, Mersin Büyükşehir Belediyesi taraftarları da yaşananlara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı. Mersin ekibinin basketbolcuları da taraftarları sakinleştirdi.

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Üç galibiyete ulaşan takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

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