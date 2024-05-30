Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı

Sakaryaspor'u finalde 3-1 mağlup eden Bodrum FK Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor ve ligi 2. sırada bitiren Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan son takım belli oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-30-223925.png

SAKARYASPOR'U UZATMALARDA GEÇTİLER

Adana'da oynanan play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Uzatmalara giden mücadelede Bodrumspor rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

ekran-goruntusu-2024-05-30-223910.png

SAKARYASPOR UZUN SÜRE 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Bodrum FK'ye galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Celutska ve 103'te Tunahan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise72. dakikada Dimitrov'dan geldi. Sakaryasporlu Rotman ise 45'te kırmızı kart gördü.

ekran-goruntusu-2024-05-30-223851.png

TARİH YAZDILAR

Bu sonuç ile birlikte 1931'de kurulan Bodrum FK ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Geçtiğimiz sezonda da play-off finaline yükselmeyi başaran Bodrum FK, Pendikspor'a 2-1 mağlup olarak büyük fırsatı tepmişti.

İlgili Haberler
Mourinho tek bir hareketiyle ortalığı karıştırdı
Mersin hata yapmadı avantajı kaptı
Mersin hata yapmadı avantajı kaptı
Son Haberler
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü Video
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi? Video
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi?
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı Gündem
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo Keşfet
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor? Gündem
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor?
MLS tarihinin 25 yıldızı Spor
MLS tarihinin 25 yıldızı