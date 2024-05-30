Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor ve ligi 2. sırada bitiren Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan son takım belli oldu.

SAKARYASPOR'U UZATMALARDA GEÇTİLER

Adana'da oynanan play-off finalinde Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Uzatmalara giden mücadelede Bodrumspor rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

SAKARYASPOR UZUN SÜRE 10 KİŞİ MÜCADELE ETTİ

Bodrum FK'ye galibiyeti ve Süper Lig'i getiren golleri 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 94. dakikada Celutska ve 103'te Tunahan kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise72. dakikada Dimitrov'dan geldi. Sakaryasporlu Rotman ise 45'te kırmızı kart gördü.

TARİH YAZDILAR

Bu sonuç ile birlikte 1931'de kurulan Bodrum FK ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Geçtiğimiz sezonda da play-off finaline yükselmeyi başaran Bodrum FK, Pendikspor'a 2-1 mağlup olarak büyük fırsatı tepmişti.