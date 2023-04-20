Mersin Hobi Parkı'nda kura heyecanı. Sonuçlar 24 Nisan'da belli olacak

ANKA'da yer alan habere göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Toroslar ilçesinde yapımını tamamladığı Hobi Parkı’nda kura çekimi için gün sayılıyor. Başvuruların 9 Nisan’da tamamlandığı projede, hak kazanan vatandaşlar, 45 metrekarelik alanlarda istediği sebze ya da süs bitkisi dikip yetiştirecek. Kura çekimlerinin 24 Nisan’da yapılacağı Hobi Parkı için başvuru değerlendirmeleri 8 Mayıs’a kadar sürecek. Kuralar, asil ve yedek olarak çekilecek.







Büyükşehir Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü Yapısal Elemanlar Tasarım Birim Şefi Şeniz İşcan Ateş, Hobi Parkı’nda bulunan bahçe ve kulübelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Kulübeler alet edevat ve bahçe ekipmanlarını koymak üzere planlandı. Tüm parsellerde su bulunmakta. Vatandaşlarımız sulama hortumu, otomatik sulama sistemi veya damlama sistemi kurarak sulamasını gerçekleştirebilecekler. Alanda aynı zamanda ortak kullanıma ait bir binamız bulunuyor. Binanın içerisinde idari birimlerimizle beraber vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet ve mutfak var. Vatandaşlarımız, bahçelerinde bakım yapmadıkları vakitlerde diğer vatandaşlarımızla sosyalleşme imkanı da bulabilecek.”







Hobi Parkı’na başvuru süresinin 9 Nisan’da tamamlandığını söyleyen İşcan, başvurularda aranan şartları paylaşarak şunları söyledi:



“Bunlardan bir kısmı güvenlik amaçlıdır. Vatandaşlarımızın adli sicil kayıtlarının ve herhangi bir madde bağımlılıkların bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda kendi üzerlerine ve ailelerin üzerlerine bahçe, tarla, arsa gibi mülkiyetleri olmaması gerekmektedir. Hobi Parkı’nın güvenliği bizim için çok önemli, çünkü burada vatandaşlarımız güvenli bir şekilde hobilerini yerine getirmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın bahçede istedikleri gibi süs bitkisi veya sebze amaçlı ekim dikim yapıp, kentin karmaşasından kaçarak huzurlu, güvenli bir ortamda rahatlamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda güvenliği sağlamak bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızın Hobi Parkı’nda keyifli, mutlu, huzurlu vakit geçirmelerini diliyoruz.







Kura çekimlerimiz 24 Nisan’da yapılacak olup, 8 Mayıs’a kadar değerlendirme süreci geçirilecek. Asil ve yedekler olmak üzere kuralar çekilecektir. 8 Mayıs’a kadar olan değerlendirme sürecinde başvuru evrakları ve ücretlendirme incelenerek, eğer uygun bulunmazsa vatandaşlarımızın hakları, yedek kurada hak kazanan vatandaşlarımıza geçecektir. Kurada ismi çıkan vatandaşlarımız 3 yıllığına Hobi Parkı’nda hak sahibi olacak. Başvuru ücreti yıllık 2 bin 400 TL olmakla birlikte mayıs itibarıyla ücretlendirme bu sene için talep edilecektir. Diğer seneler yıllık olarak bedel istenecektir. Ödeme şekli vatandaşlarımızın bütçe durumuna göre bir seferde veya dört eşit taksitte ödeme imkanı tanınacaktır.”



Başvuruların yoğun olduğunu da sözlerine ekleyen İşcan Ateş, “Başvuru yoğunluğumuz oldukça fazlaydı. Web sitesinde bin 250 kadar başvurumuz oldu ama onun haricinde Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'mıza birçok başvuru oldu. Umarım vatandaşlarımız Hobi Parkı’nda istedikleri gibi huzurlu, mutlu vakit geçirirler” dedi.