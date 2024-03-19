Mersin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
MERSİN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKDENİZ
ÇAMLIYAYLA
MUT
YENİŞEHİR
ANAMUR
ERDEMLİ
SİLİFKE
AYDINCIK
GÜLNAR
TARSUS
BOZYAZI
MEZİTLİ
TOROSLAR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.