Mersin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Mersin İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Mersin ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

MERSİN İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKDENİZ

ÇAMLIYAYLA

MUT

YENİŞEHİR

ANAMUR

ERDEMLİ

SİLİFKE

AYDINCIK

GÜLNAR

TARSUS

BOZYAZI

MEZİTLİ

TOROSLAR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

Son Haberler
Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek Spor
Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek
CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir Gündem
CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir
META, Instagram ve Facebook için abonelik ücretini düşürüyor Gündem
META, Instagram ve Facebook için abonelik ücretini düşürüyor
Valilik uyardı. 3 gün sürecek Yerel Haberler
Valilik uyardı. 3 gün sürecek
Galatasaray'dan flaş transfer Spor
Galatasaray'dan flaş transfer
Türkiye'nin havası en kötü 5 şehri belli oldu. Aklı olan bu şehirlere uğramaz Yaşam
Türkiye'nin havası en kötü 5 şehri belli oldu. Aklı olan bu şehirlere uğramaz
Beşiktaş deplasmanda yine mağlup oldu Spor
Beşiktaş deplasmanda yine mağlup oldu