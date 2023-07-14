Mersin'de IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, IŞİD terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve yurt dışında olan örgüt mensuplarıyla irtibatta bulunan A.H., M.A., A.H., A.H.J.A., B.Y.Y.Y. ve U.E. isimli şüphelileri tespit etti.

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.