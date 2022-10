﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

ANKA

4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali kapsamında Anadolu blues müziğinin sevilen ismi Can Gox Mersinlilerle buluşacak. Eski şarkılara kendine has yorumu ile yeniden hayat veren Can Gox Mersinlilere keyifli bir gece yaşatacak. 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yeteneklerini sergileyecek. Yarın akşam saat 10.00'da başlayacak olan festival kapsamında Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılacak. Sokak sanatçıları yarın akşam saat 20.00'ye kadar yeteneklerini sergileyecek.

Festival kapsamında Mersin'de yaşayan sokak sanatçılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelen sanatçılarda sahne alma imkanına sahip olacak. Saat 20.30'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenecek konserde ise "Haydar Haydar, Neredesin Sen, Ah Bir Ataş Ver" gibi türkülere sesi ile hayat veren Can Gox, sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersinlileri 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ne davet etti. Başkan Özyiğit "Mersin'in en renkli ve en eğlenceli festivali, 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'miz başlıyor. Tüm hemşehrilerimi bugün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Kushimoto Sokağı'na, saat 20.30'da ise Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Can Gox konserimize bekliyoruz. Sanat ve eğlence dolu bir gün geçirmek için bu festivali kaçırmayın" dedi.

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan ise festivale gelen katılımcıların yüzde yirmisinin şehir dışından olduğunu söyleyerek "Mersin'in renkli festivali 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali ulusal statü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mersin halkımızı festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.