14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali, yarın yapılacak.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 17:31
Takip Et

Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
+
Aa
-

ANKA

4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali kapsamında Anadolu blues müziğinin sevilen ismi Can Gox Mersinlilerle buluşacak. Eski şarkılara kendine has yorumu ile yeniden hayat veren Can Gox Mersinlilere keyifli bir gece yaşatacak. 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'nde müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları yeteneklerini sergileyecek. Yarın akşam saat 10.00'da başlayacak olan festival kapsamında Kushimoto Sokağı trafiğe kapatılacak. Sokak sanatçıları yarın akşam saat 20.00'ye kadar yeteneklerini sergileyecek.

Festival kapsamında Mersin'de yaşayan sokak sanatçılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelen sanatçılarda sahne alma imkanına sahip olacak. Saat 20.30'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenecek konserde ise "Haydar Haydar, Neredesin Sen, Ah Bir Ataş Ver" gibi türkülere sesi ile hayat veren Can Gox, sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Mersinlileri 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'ne davet etti. Başkan Özyiğit "Mersin'in en renkli ve en eğlenceli festivali, 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali'miz başlıyor. Tüm hemşehrilerimi bugün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Kushimoto Sokağı'na, saat 20.30'da ise Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenleyeceğimiz Can Gox konserimize bekliyoruz. Sanat ve eğlence dolu bir gün geçirmek için bu festivali kaçırmayın" dedi.

Mersin Rotary Kulübü Başkanı Berdan Doğan ise festivale gelen katılımcıların yüzde yirmisinin şehir dışından olduğunu söyleyerek "Mersin'in renkli festivali 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali ulusal statü kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mersin halkımızı festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
2
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
3
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
4
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
5
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿Erdoğan çağırırsa giderim demişti: Ersan Şen’den vites yükselten yeni açıklama
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
6
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
7
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Soylu’dan flaş ‘terör’ çıkışı: Arkasında Amerika var, bu kadar net
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Leyla Hanım'a bir ödül de Türk Dünyası'ndan
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.