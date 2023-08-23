Mersin Limanı’nda 59 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, bir konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş vaziyette 59 kilogram kokain ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Mersin Limanı’nda 59 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde yurt dışından gelen ve içerisinde ‘’muz’’ olduğu beyan edilen bir konteynerden şüphelendi.

aw014630-02.jpgSöz konusu konteyner x-ray tarama sistemine sevk edilerek kontrol başlatıldı. Tarama işlemi neticesinde şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler, konteyneri fiziki arama işlemi için arama hangarına sevk etti. Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada dedektör köpeğin konteynerin soğutucu kısmına yoğun tepki verdiği görüldü.

aw014630-03.jpgİlgili bölgede yapılan arama sonucunda toplam 50 paket içerisinde ve yaklaşık 59 kilogram ağırlığında beyaz toz maddeler bulundu. Maddelerden alınan numunenin analizi sonucu maddenin kokain olduğu tespit edilerek el konuldu.

Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı Ekonomi
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gelibolu yanıyor. Çanakkale söndürülmeden tarihi yarımadadan duman yükseldi Güncel
Gelibolu yanıyor. Çanakkale söndürülmeden tarihi yarımadadan duman yükseldi
Düz yolda takla attı: 3 yaralı Güncel
Düz yolda takla attı: 3 yaralı
Serena Williams ikinci kez anne oldu Spor
Serena Williams ikinci kez anne oldu