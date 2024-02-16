Yargıtay’dan ‘rekor miktarda uyuşturucu’ davasında karar

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar olan muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. hakkında 23 Aralık 2022 tarihinde verilen hapis cezasını, sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının “yeterli delil bulunmadığı, hükmün yetersiz gerekçeye dayandığı, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, delil değerlendirmesinin hatalı yapıldığı” iddialarına ilişkin itirazı değerlendirdi.

Temyiz incelemesini tamamlayan Daire, “uyuşturucu ithal etme” suçundan N.Ş.'ye 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş.'ye de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verilen, tutuksuz 4 sanığın da beraat ettirildiği hükmünü onadı. Kararda, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin, suçun vasfı ve sübutu ile delillerin değerlendirilmesine ilişkin takdirlerinde isabetsizlik bulunmadığı, verilen hükümlerde hukuka aykırılık görülmediği belirtildi.

NE OLMUŞTU:

Olay, 16 Haziran 2021 tarihinde Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin Ekvador’dan gönderilen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle başlamıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda, bu olay ülke tarihinde tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi olarak kayıtlara geçmişti.