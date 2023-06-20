Mersin merkezli 5 ilde suç örgütüne operasyon: 36 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket ederek vatandaşlardan haraç alan, yüksek faiz karşılığında nakit para veren, vermiş oldukları paralardan çok daha yüksek olan senetleri imzalatarak gayrimenkul ve araçlarını zorla birlikte hareket ettikleri şahıslar adına devir ettiren, vatandaşların iş yeri ve evlerine kalabalık ve silahlı şekilde giderek vatandaşa baskı kurarak haksız kazanç sağlayan şahısların olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şahıslar üzerinde çalışma yürüten ekipler, 36 şüpheliyi belirledi. Bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana'da 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslere özel harekat polisleri kapıları koçbaşlarıyla kırarak girerken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. (İHA)