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Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Mersin Üniversitesi’nin yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 14:47
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Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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