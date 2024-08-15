Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de 19 kilo dinamit ve uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’in Anamur ilçesinde polis ekipler, bir adreste 19 kilo 500 gram jel dinamit ve uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Anamur ilçesinde yaptığı çalışmada bir adres belirleyerek hareke geçti.

Edinilen bilgiye göre, ekipler belirlenen adrese Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlerken, operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 3 kilogramı kullanıma hazır 19 kilo 500 gram jel dinamit, 5’i saniyeli fitil kapsülü, 63 adet kapsül, 500 metre bakır kablo ile bir miktar esrar ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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