Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi’nde gerçekleşen fuarda ilk olarak yarışmacılara yarış kiti dağıtıldı. Ardından uzman eğitmenler eşliğinde gün boyu devam eden pilates, crunch and burn, tabata, cycling, zumba gibi etkinliklere katılan katılımcılar, sporla dolu bir gün geçirdi. Sporcuların yanı sıra bölge halkının ve yerli-yabancı turistlerin katıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi Akustik Grubu’nun konseri de beğeni kazandı.

Maratona, 8 ülkeden 191’i kadın ve 388’i erkek olmak üzere toplamda 579 sporcu katılım gösterecek. Parkurlar boyunca geçilen bölgeler arasında; Cennet Cehennem Obruğu, Adamkayalar, Kanlıdivane, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerleri ve antik kiliseleri yer alacak.