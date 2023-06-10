Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kilikya Ultra Maratonu’nun ikincisi büyük bir heyecanla başladı. Bu yıl uluslararası düzeye taşınması hedeflenen maraton, yarışlar öncesi gerçekleşen fuar ile start verdi.

Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi’nde gerçekleşen fuarda ilk olarak yarışmacılara yarış kiti dağıtıldı. Ardından uzman eğitmenler eşliğinde gün boyu devam eden pilates, crunch and burn, tabata, cycling, zumba gibi etkinliklere katılan katılımcılar, sporla dolu bir gün geçirdi. Sporcuların yanı sıra bölge halkının ve yerli-yabancı turistlerin katıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi Akustik Grubu’nun konseri de beğeni kazandı.

Maratona, 8 ülkeden 191’i kadın ve 388’i erkek olmak üzere toplamda 579 sporcu katılım gösterecek. Parkurlar boyunca geçilen bölgeler arasında; Cennet Cehennem Obruğu, Adamkayalar, Kanlıdivane, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerleri ve antik kiliseleri yer alacak.

Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı Ekonomi
Türkiye'nin 2022'de doğalgaz abone sayısı 1 milyondan fazla arttı
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi Spor
Şampiyonlar Ligi finalinde Stefan Kuntz gelişmesi
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında Dünya
Karadağ yarın erken genel seçim için sandık başında
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu Magazin
50 milyonluk ev aralarını açmıştı! Seren Serengil’in annesi konuştu
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı Kültür Sanat
Türk dünyasının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov mezarı başında anıldı
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi Güncel
Ümit Özdağ’dan İçişleri Bakanlığı'na 'sığınmacı damat' tepkisi