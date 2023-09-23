Mersin'de 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de bir depoya yapılan operasyonda 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Mersin'de 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte/kaçak akaryakıt ve sigara ticareti yapan, haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğratan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, merkez Akdeniz ilçemizde faaliyet gösteren bir depoda kaçak akaryakıt olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, A.D.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, kaçak sigara ticareti yapan bir şahsın adresine de operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 700 adet bandrolsüz sigara ele geçirirken, A.A. isimli şahsa adli işlem uyguladı.

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