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Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu

Mersin’de gerçekleştirilen çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 08:08
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Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu

Mersin’de 27 adrese asayiş operasyonu
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Mersin’de gerçekleştirilen çeşitli suçlara karışan şahıslara yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçlarını işleyen şahıslar belirlendi.

Özel harekat ve dron desteğiyle 27 adrese 241 polisin katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca,1 uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek ve esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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