Mersin'de aranan şahıslara yönelik operasyon '37 tutuklama'

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyonlar artırıldı. Son bir hafta içinde Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) aranan şahıslar için gerçekleştirilen operasyonlarında çok sayıda adres arandı.

İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında dolandırıcılık suçundan 23, hırsızlık suçundan 24 yıla kadar hapis cezası olan zanlıların da aralarında bulunduğu 530 şahıs yakayı ele verdi.

Yakalanan şahıslardan 37’si sevk edildikleri adliye tarafından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.