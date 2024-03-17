Polis ekipleri vatandaşları hırsızlara karşı uyardı

Kaynak: İHA
Polis ekipleri vatandaşları hırsızlara karşı uyardı
Adana’da polis ekipleri adres adres gezerek vatandaşlara dolandırıcılarla ve hırsızlık olaylarıyla alakalı uyarılar ve bilgilendirmeler yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşları uyarmak için kapı kapı gezdi. Ekipler, şüpheli şahıslara kapıyı teyit etmeden açmamaları ve kapılarını kilitli tutmaları gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca vatandaşların piknik ve benzeri yerlerde değerli eşyalarını araçlarının içerisinde bırakmamaları ya da araç içinde iyi şekilde gizlenmeleri konusunda da uyarılarda bulunan polis ekipleri, araç camları kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık olayları konusunda bilgilendirme ve uyarı yaptı.

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