Otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı '21 kişi öldü 38 kişi yaralandı'

Kaynak: DHA
Otobüs ile yakıt tankeri çarpıştı '21 kişi öldü 38 kişi yaralandı'
Afganistan’da bulunan bir otoyolda motosiklet bir yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, karşı şeritteki yakıt tankerine çarptı. Kazada 21 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi ise yaralandı.

Kaza, Afganistan’ın Helmand vilayetindeki Gereşk bölgesinde bu sabah saatlerinde meydana geldi. Gereşk bölgesinde bulunan otoyolda seyir halinde olan bir motosiklet, yolcu otobüsüne çarptı.

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Bunun üzerine kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek yakıt tankerine çarptı. Helmand Bilgi ve Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, otobüsün tankere çarpması sonucu yangın çıktı ve bu korkunç kazada 21 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, kazada ayrıca 38 kişi de yaralandı.

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