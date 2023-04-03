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Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

Mersin'de bir kişi, tarihi Namrun Kalesi'den düşerek hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:41
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Mersin'de bir şahıs tarihi kaleden düşerek hayatını kaybetti 

Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yer alan tarihi Namrun Kalesi bölgesinde yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Namrun Kalesi’nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan 112 Acil Sağlık ekipleri, Mersin Belediyesi Büyükşehir İtfaiye ve emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptıkları müdahalede yere düşen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden şahsın Selahattin S. olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından alandan alınarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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