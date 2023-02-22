﻿Depremden etkilenen 3 bina daha boşaltıldı

İHA

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mezitli ilçesi Tece Deniz Mahallesi'nde bulunan 3 binada hasar oluştuğu ihbarı yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri binada incelemelerde bulundu. Yetkililer, yapıda 'öne doğru oturma' olduğunu tespit etti.

Bina sakinleri, polis ve zabıta görevlileri nezaretinde tahliye edilirken, binaların etrafı şeritle kapatılıp, sivillerin geçişine izin verilmiyor.

Binalardan birinin site yöneticisi olan Mehmet Çimen, depremden önce yetkili mercilere bu binanın durumuyla ilgili bilgi verildiğini söyledi. Binanın depremden önce de hafif eğilmiş olduğunu söyleyen Çimen, "Biz riskle ilgili bir rapor hazırlarken depremler oldu ve binayı yetkililer boşalttı.

Şu anda vatandaşlar gelecek sonucu bekliyor. Yetkililer ağır hasarlı olarak sisteme giriş yaptıklarını söylüyorlar ama yıkım ne zaman olacak ya da olmayacak mı onunla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada yaklaşık 120 kişi kalıyor. Bunların hepsi ev sahibi de değil, kiracılar da var. İnsanlar yıllardır biriktirdiği eşyalarını da almak istiyor. Bir an önce buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Boşaltılan sitelerden birinde oturan Tahir Bek ise binalarındaki çatlakların depremlerden sonra oluştuğunu belirterek, "Dün yetkililer geldi, örnekler alındı ve karar verilmesini bekliyoruz. Evlerin içinde de kırıklar, çatlaklar var" ifadelerini kullandı.