Mersin'de ev yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı

KAYNAK: İHA
Mersin'de ev yangını

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi 2923 sokakta bulunan Çınaroğlu Apartmanı 4. katında yer alan M.Ç,'ye ait evde gündüz saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında evin yatak odası ve salonu tamamen yanarken, diğer odalarda duman nedeniyle zarar gördü.

Aynı şekilde üst katta bulunan E.K.'ya ait dairede dumandan zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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