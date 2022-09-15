'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan 2 çocuk babası adamın cesedi bulundu

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak’taki evinden 4 gün önce ‘Gezmeye gidiyorum’ diyerek bisikletiyle ayrılan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz, geri dönmedi.
Öksüz’ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz’ün bugün öğleden sonra Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından sulama kanalında cesedi bulundu.
Mustafa Öksüzün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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