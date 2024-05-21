Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan bir sürücüye ağır ceza kesildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Trafik ekipleri Kargıcak Mahallesi Anadolu Sokak üzeri Oğuzhan Caddesi kavşağında trafik kontrolleri yaparken 07 HEL 52 plakalı bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü fark etti. Sürücünün tehlikeli hareketleri, bölgedeki kameralar tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde, aracın trafikteki diğer araçlar ve yayalar için ciddi bir tehlike oluşturacak şekilde kontrolsüz bir şekilde hareket ettiği görüldü. Jandarma ekipleri, aracın sürücüsünü kısa sürede tespit ederek yakaladı ve sürücüye 45 bin 210 lira para cezası kesti.