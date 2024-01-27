Mersin'de hortum çıktı

Kaynak: İHA
Mersin'de hortum çıktı
Mersin'in Hortumlu ilçesinde çıkan hortum, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.

İlçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösteren hortum, çevrede bulunan vatandaşlarca cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Metrelerce yükseldiği görülen hortum, bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

HORTUM NEDİR?

Hortum, kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir rüzgâr türü olup, bulutlardan yere kadar uzanır. Hortumlar, büyük yıkıcı güce sahip olan bir doğa felaketidir.

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