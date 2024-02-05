Mersin'de iki IŞİD üyesi tutuklandı

Kaynak: İHA
Mersin'de iki IŞİD üyesi tutuklandı
Mersin’de MİT ve polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, terör örgütü IŞİD’in hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şahıs yakalandı.

MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda, yabancı uyruklu olan fakat Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri tespit edilen biri kadın olmak üzere iki şahıs belirlendi. Şahısların daha önce IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt üyelerine barınma ve nakit yardımında bulundukları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, iki şüpheli F.A ve R.M.A. yakalandı ve emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

aw134735-05.jpg

aw134735-06.jpg

Son Haberler
3 metreden beton zemine çakıldılar! 13 kadının poz verdiği kaçak balkon çöktü Dünya
3 metreden beton zemine çakıldılar! 13 kadının poz verdiği kaçak balkon çöktü
AB Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar planlıyor Dünya
AB Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar planlıyor
İşte sarılığı kesen şifa deposu ot. Sarılık nedir? Şifalı Bitkiler
İşte sarılığı kesen şifa deposu ot. Sarılık nedir?
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli? Magazin
Survivor Yunus Emre kimdir? 2024 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında nereli?
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı Ekonomi
Flaş… Flaş… TÜİK enflasyonu açıkladı