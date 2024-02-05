Mersin'de iki IŞİD üyesi tutuklandı

MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Çalışma sonucunda, yabancı uyruklu olan fakat Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri tespit edilen biri kadın olmak üzere iki şahıs belirlendi. Şahısların daha önce IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri ve Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt üyelerine barınma ve nakit yardımında bulundukları anlaşılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, iki şüpheli F.A ve R.M.A. yakalandı ve emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.