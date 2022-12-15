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İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi

Mersin'de motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan araç sürücüsüne yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası verildi. İyi hal indirimi uygulanarak cezası 4 yıl 2 aya düşürülen sanığın tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:43
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Mersin'de iki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi

İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tahliye edildi
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İHA

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık A.H.T., hayatını kaybeden gençlerin aileleri ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaasında, sanık Tıraş'ın 'taksirle adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya katılmayan müşteki avukatları ise sanığın 'olası kastla adam öldürme suçundan' cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık A.H.T., "Yola çıkmadan yolu kontrol ettiğime eminim. Ben de bu olayın yaşanmasını istemezdim, üzgünüm. Halen etkisindeyim, geceleri bile uyuyamıyorum. Okuluma ve aileme kavuşmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Kazada hayatını kaybeden Halil Ata ve Kemal Yılmaz’ın aileleri ise sanığın en ağır cezayı almalarını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık Tıraş'a 5 yıl hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 aya düşürerek, şahsı tahliye etti. Mahkemenin tahliye kararının ardından salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya giren polis ekipleri gerginliği yatıştırdı.

Kaza, Kurban Bayramı’nın ikinci günü 10 Temmuz'da Toroslar ilçesi Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Kamil Yılmaz yönetimindeki motosiklet, tali yoldan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan A.H.T. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Yılmaz ile arkasında oturan Halil Ata ağır yaralandı. Yılmaz ve Ata, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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