Mersin'de jandarma operasyonunda 530 Kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalara son bir hafta içerisinde ağırlık verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası olanlara yönelik yaptığı çalışmalarda tespit edilen adreslere şehir genelinde birçok operasyon yapıldı.

Operasyonlarda dolandırıcılık suçundan 23, hırsızlık suçundan 24 yıla kadar hapis cezası bulunan hükümlülerinde olduğu 530 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 37’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine sevk edildi.