Mersin'de kardeşlere çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis araçla birlikte sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Kaza, Erdemli ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda hastaneye 300 metre uzaklıkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hızla gelen beyaz renkli bir otomobil yolda yürüyen kardeşler Ayşe Çiftçi (46) ile Meryem Öz'e (48) çarptı. Çarpmanın etkisi ile kadınlar yere savrulurken, otomobil biran bile durmadan gözden kayboldu.

Trafikte seyreden diğer sürücülerin kazayı fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye 300 metre uzaklıkta olan olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kardeşlerden Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Öz ise ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yerinde polis ekipleri şerit çekerek tedbir aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ise araçtan düşen far ve ayna parçaları delil olarak alındı. Polis otomobilin tespit edilip bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.