Mersin'de PKK operasyonu. 3 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin'de PKK operasyonu. 3 gözaltı
Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelik yaptığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 1 şüpheli kişi ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ile doküman ele geçirildi.

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