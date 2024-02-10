Mersin'de PKK operasyonu. 3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 1 şüpheli kişi ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ile doküman ele geçirildi.