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Mersin’de PKK terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 07:38
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Mersin’de PKK terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin’de PKK terör operasyonu: 11 gözaltı
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İHA’nın haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve sahte kimlik kullanarak kentte ikamet ettiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 2 şahıs ile terör örgütünü, yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımları olan 9 şüpheli belirlendi.

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi.

Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

 

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