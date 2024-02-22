Mersin’de polis memuru komşusunu vurdu, o anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA
Mersin’de polis memuru komşusunu vurdu, o anlar güvenlik kamerasında
Mersin’in Toroslar ilçesinde, polis memuru Burak A., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı komşusu Recep K.'yı tabancayla yaraladı.

Olay, güvenlik kamerasına yansırken, polis memuru tutuklandı.

Olay, 20 Şubat akşamı Korukent Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Polis memuru Burak A., bina girişinde komşusu Recep K. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Polis memuru Burak A., silahını çekerek Recep K.'yı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Recep K., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Burak A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak A., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay anı, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı ve polis memurunun ateş ettiği görüldü.

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