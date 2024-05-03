Mersin’de Terör operasyonu. 7 gözaltı

Kaynak: DHA
Mersin’de Terör operasyonu. 7 gözaltı
Mersin’de PKK propagandası yapan teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarda; sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 teröristi tespit etti.

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7 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma, 7 teröristi gözaltına aldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramada ekipler, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Teröristler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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