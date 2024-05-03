Mersin’de Terör operasyonu. 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarda; sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yapan 7 teröristi tespit etti.

7 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma, 7 teröristi gözaltına aldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramada ekipler, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Teröristler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.