Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: İHA
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu
Polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi Tarsus Büro Amirliği ekiplerinin silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarında 7 şüpheli şahıs belirlendi. Şüpheli şahısların doğu illerinden temin ettikleri ruhsatsız silahları evlerinde sakladıkları ve sattıklarını belirleyen polis ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon sonucunda şüphelilerden 5’i yakalandı ve gözaltına alındı. Şahısların evlerinde gerçekleştirilen arama sırasında ruhsatsız 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tek kırma tüfek, silah ve tüfeklere ait 63 adet mermi ele geçirildi.

5 şahıs emniyete götürülürken belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devem ettiği iletildi.

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