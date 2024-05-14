Mersin'de taksi şoförünü rehin alan iki kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Özer Onurlu’nun kullandığı 33 T 0063 plakalı ticari taksiye şehir merkezinde binen biri kadın iki kişi, bir süre sonra aralarında şiddetli bir tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında, markete gitmek için araçtan inen yolculardan biri, taksi şoförünün polisi aradığını fark edince geri dönüp şoförün telefonunu aldı ve onu tehdit ederek yola devam etmesini istedi. Ayrıca, görüntü alınmasını engellemek için taksinin kamerasını kapattırdı.

Taksi şoförüne ulaşamayan meslektaşları, durumu polise bildirerek araç takip cihazı sayesinde taksinin konumunu paylaştı. Yunus ekipleri, yaklaşık iki saat boyunca rehin alınan taksiyi Mezitli ilçesinde durdurdu. İki zanlı ve taksi şoförü ifadeleri alınmak üzere Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

OLAYIN DUYULMASI ÜZERİNE TAKSİCİLER POLİS MERKEZİNDE TOPLANDI

Olayı duyan taksi şoförleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Akasya Taksi Durağı Başkanı Mahmut Tuğalan, sağlık sorunları nedeniyle aracını şoföre verdiğini belirtti. Tuğalan, şoförün tehdit edilerek Kazanlı, Karacailyas, Demirhisar gibi çeşitli yerlere götürüldüğünü ve zorla kameranın kapattırıldığını ifade etti.

Araç takip cihazı sayesinde taksinin yerini belirleyip polise bildirdiklerini söyledi ve polisin hızlı müdahalesine teşekkür etti.

Tuğalan, benzer olayların önüne geçilmesi için devletten destek beklediklerini de sözlerine ekledi.