Mersin'de tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda iki ilçedeki tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.