Mersin'de tarihi eser operasyonu

Kaynak: AA
Mersin'de tarihi eser operasyonu
Mersin'de tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 23 obje ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin sonucunda iki ilçedeki tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 3 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 23 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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