Mersin’de TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Mersin’de durdurulan TIR’da yapılan aramada 2 kilo 950 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Mersin’de TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin eylemlerinin deşifre edilmesi ve suç unsurları ile birlikte yakalanmaları amacıyla teknik ve fiziki çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kente kara yoluyla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaşan ekipler, Mersin-Adana otoyol uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR’ı durdurdu. TIR’da yapılan aramalarda, çekici kısmında 115 paket gümrük kaçağı sigara, dorsede yapılan aramada ise soğutucu (termoking) kısmının elektronik paneli arkasına zulalanmış vaziyette 4 paket halinde toplam 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi. TIR’ın sevk ve idaresinde bulunan M.D. ve İ.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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