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Mersin'de toprak yığınına çarpan kamyondaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun toprak yığına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:42
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Mersin'de toprak yığınına çarpan kamyondaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Mersin'de toprak yığınına çarpan kamyondaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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N.C. (41) yönetimindeki 38 LA 282 plakalı kamyon, Kösereli Mahallesi Devrent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında toprak yığınına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki O.M. ile yabancı uyruklu Abdülhakim El Latif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, Abdülhakim El Latif tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (AA)

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