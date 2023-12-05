Mersin'de uluslararası maraton heyecanı. 1174 sporcu katılacak

Uluslararası Mersin Maratonu; 10 Aralık'ta Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
Mersin'de uluslararası maraton heyecanı. 1174 sporcu katılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5.'sini düzenleyeceği "Uluslararası Mersin Maratonu"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki toplantıda, "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, burada yaptığı konuşmada, kentte sportif anlamda birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

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VAHAP SEÇER: 4 FARKLI KATEGORİ VAR
Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Seçer, maratonun "Elite Label" kategorisinde olduğunu hatırlattı. Maraton hakkında bilgi veren Seçer, şöyle konuştu: "Maratonu 4 farklı kategoride yapacağız. 42 kilometrelik maratonumuzda 342 sporcumuz var. Bunun 55'i yabancı. Yine 10 kilometrelik yarışlarımıza 1174 sporcu katılacak. Bunun da 44'ü yabancı olacak. Yine paten yarışlarında 63 sporcu mücadele edecek. Burada da 5 yabancı sporcu mücadele verecek. Halk koşumuza da herkesi bekliyoruz." Seçer, toplamda 94 bin dolar para ödülü vereceklerini belirterek, Türk sıralamasının ödüllerinin de 700 bin lira olacağını kaydetti.

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ÇİNTIMAR: TÜRKİYE ARTIK BİR ATLETZM ÜLKESİDİR
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar da Mersin'in Türk atletizmi için önemli olduğunu ifade etti. Kentte önemli spor organizasyonlarının yapıldığına dikkati çeken Çintimar, "Türkiye'de maraton ve yarı maratonların sayısı 200'ü geçti. 1000'in üzerinde katılımlarla bu organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir. Bu yıl, yol koşuları ve bizim liglerimizde yapılan yarışlarla birlikte 300 binin üzerinde insanımız yarışmış ve koşmuştur." diye konuştu.

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