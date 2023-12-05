Danimarka'da korkulu rüya Galatasaray. Kıyafete ve davranışa bakacaklar, stattan çıkaracaklar

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçı öncesi Danimarka'da adeta alarm ilan edildi.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Danimarka'da korkulu rüya Galatasaray. Kıyafete ve davranışa bakacaklar, stattan çıkaracaklar

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik Kopenhag maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Danimarka'da korkulu rüya oldu.

Kopenhag Kulübü taraftarlar için önlem alacağını duyurdu.

Bold'da çıkan habere göre Kopenhag Kulübü İletişim Direktörü Jes Mortensen "Bu maça elbette büyük bir ilgi var ve biz de zorluğun özellikle farkındayız. Galatasaray'ı geçmişten biliyoruz, dolayısıyla ne bekleyebileceğimize dair de bir fikrimiz var" dedi.

Mortensen, "Tam olarak ne yapacağımızı söyleyemem ama deplasman tribünü dışındaki bölümlere Galatasaraylı taraftarları sokmamaya ekstra önem veriliyor" ifadesini kullandı.

Buna göre Galatasaraylı taraftarların kendilerine ayrılan bölüm dışındaki yerlere girmesine izin verilmeyecek. Kopenhag seyircisinin arasına karışma ihtimali nedeniyle de kılık kıyafetlerine ve davranışlarına bakılacak. Görevliler Galatasaraylı olmasından şüphelendikleri kişileri stattan çıkarmaya yetkili olacak.

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