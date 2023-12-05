A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı

A Milli Kadın Futbol Takımımız; Uluslar Ligi C Grubu'nu namağlup, gol yemeden zirvede tamamladı.

Selahattin Ekrekli KAYNAK: Haber Merkezi
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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı 1

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki 6. ve son maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 yendi.

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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı 2

Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimizin gollerini 26'da Gülbin Hız, 41'de Ece Türkoğlu kaydetti.

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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı 3

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta da gol yemedi.

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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı 4

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P

1. TÜRKİYE 6 6 0 0 16 0 18

2. LİTVANYA 6 1 2 3 4 9 5

3. LÜKSEMBURG 6 1 2 3 6 11 5

4. GÜRCİSTAN 6 1 2 3 5 11 5

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Yeniçağ da Mersin'deki özel gecede Ay-Yıldızlı ekibimizin yanındaydı. İşte çok özel fotoğraflar...

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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı 33
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