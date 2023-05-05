Mersin'de uyuşturucu oparasyonu

Mersin’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Mersin'de uyuşturucu oparasyonu

İHA’nın haberine göre, Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda Erdemli ilçesinde 4 şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığını tespit etti.

Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipleri iki ayrı operasyonda 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 bin 492 adet uyarıcı madde niteliği taşıyan cinsel içerikli hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram eroin, 1 adet kenevir bitkisi ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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