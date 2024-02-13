Mersin’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ve Mut ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda, 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Operasyonda, 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerinin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 27 gram toz esrar, 186 gram skunk maddesi, çeşitli miktarlarda kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar, ifadelerinin alınması ve gereken adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.