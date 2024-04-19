Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespiti üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 6 cep telefonu, 7 sim kartı, 9 banka kartı, 2 hard disk, 1 flaş bellek, yasa dışı bahisten elde edilen 2 bin 100 TL ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.

5 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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