Mersin'de yıldırım düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı

Mersin merkezde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.