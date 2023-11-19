Mersin'de yıldırım düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı

Meteorolojinin uyarı yaptığı iller arasında bulunan Mersin'de sağanak yağış etkili oldu.
Gündüz saatlerinde batıdaki ilçelerde etkisini gösteren yağışlı hava, gece geç saatlerde merkezde de etkili oldu.
YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ŞEHRİ ESİR ALDI
Aniden bastıran yağmur dolasıyla özellikle merkez Mezitli ilçesindeki bazı cadde ve yollar sular altında kaldı. Adeta göle dönen yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.
Gök gürültüsünün yanı sıra gecenin karanlığı yıldırımlarla aydınlanırken, yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.
Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ise kentte şiddetli rüzgar etkili oldu.