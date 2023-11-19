Mersin'de yıldırım düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı

Mersin merkezde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Mersin'de yıldırım düşme anı cep telefonu kameralarına yansıdı

Meteorolojinin uyarı yaptığı iller arasında bulunan Mersin'de sağanak yağış etkili oldu.

Gündüz saatlerinde batıdaki ilçelerde etkisini gösteren yağışlı hava, gece geç saatlerde merkezde de etkili oldu.

YAĞMUR VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ŞEHRİ ESİR ALDI

Aniden bastıran yağmur dolasıyla özellikle merkez Mezitli ilçesindeki bazı cadde ve yollar sular altında kaldı. Adeta göle dönen yollar, sürücülere zor anlar yaşattı.

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Gök gürültüsünün yanı sıra gecenin karanlığı yıldırımlarla aydınlanırken, yıldırım düşme anı bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ise kentte şiddetli rüzgar etkili oldu.

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